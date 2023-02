ENQUÊTE TF1 - Cannabis : l'explosion des plantations illégales à domicile

Comme lui, ils sont des milliers à faire pousser leur propre cannabis. Sur Internet, certains n’hésitent pas à partager des vidéos de leurs cultures. Des petits producteurs qui sont de plus en plus nombreux à vendre une partie de leur récolte. C’est auprès d’eux que se fournit Dana qui dit avoir l’embarras du choix. À l'entendre, ils sont plus d’une dizaine dans un rayon de 30 kilomètres autour de chez elle : des maraîchers, des pépiniéristes, des chômeurs qui arrondissent leurs fins de mois en vendant dans leur entourage. "Moi, la personne à qui j’achète, on est peu de gens à la connaître. On est son cercle d’amis, plus ou moins proches. Et donc je sais très bien qu’il ne va pas chercher à m’avoir", affirme Dana. Selon ses calculs, ses fournisseurs gagnent en moyenne entre 200 et 500 euros par mois.