VIDÉO - Fraudes au casino : comment les tricheurs sont pris la main dans le sac

Comment s'organise la traque des tricheurs dans les plus de 200 casinos de France ? Certains déploient des méthodes redoutables. Regardez cette enquête de TF1, qui vous emmène jusque dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur.

Certains joueurs poussent les portes du casino pour la première fois. D'autres sont des habitués, parfois compulsifs. Tous ne pensent qu'à une chose : gagner, quitte à tricher, malgré les centaines de caméras équipées de micros qui surveillent. Le reportage du JT de TF1 ci-dessus s'ouvre ainsi avec les images d'un client pris la main dans le sac en faisant ce qu'on appelle "une poussette". Après avoir misé un jeton de 50 euros, il découvre qu'il a la meilleure combinaison possible au blackjack et tente, l'air de rien, d'ajouter le jeton de 100 qu'il a dans les mains. Cette tentative de tricherie entraînera son exclusion pendant trois ans.

Nous sommes dans le plus grand casino de France, celui d'Enghien-les-Bains. Ce jour-là, une trentaine de croupiers s'apprêtent à prendre possession de leur table pour l'ouverture des portes. Au total, un demi-million d'euros de jetons est en jeu. L'encaisse de chaque table est recomptée pour être certifié, et ce, sous le regard vigilant d'un policier de l'Office des jeux. "Il faut que l'affichage soit conforme. Il faut que le croupier soit à son poste et ensuite, on va assister au détail de l'encaisse qui va être fait en présence du membre du comité de direction", indique-t-il.

Pour travailler ici, il faut montrer patte blanche. Tous les employés sont agréés par le ministère de l'Intérieur. Le moindre geste est scruté, que ce soit celui du croupier ou celui des joueurs.

"Un fil de pêche dans la manche"

Mais pour surveiller les 203 casinos français, la police des jeux a besoin de se mettre à jour régulièrement. La suite de notre enquête nous emmène dans les entrailles du ministère de l'Intérieur, place Beauvau : dans un tripot destiné à apprendre à détecter la triche, comme l'empannage, une technique bien connue des escrocs. "On va prendre un jeton, le mettre dans la paume de la main, détourner l'attention du croupier, lui poser une question par exemple, et puis au dernier moment, on va lâcher le jeton sur la case parce qu'on sait que c'est une case qui va être payée", explique Thibaut Lehoux, formateur à la Cerus Casino Academy (CCA). D'autres filous sont encore plus imaginatifs. "Il y a des personnes qui glissent un fil de pêche au niveau de la manche, attaché au jeton, et en fonction de ce qui les intéresse, ils vont tirer discrètement le jeton pour le faire sortir ou changer de position", ajoute un autre spécialiste.

Nous voici à présent dans un club de jeu. Son directeur nous ouvre un lieu stratégique : la salle des cartes. Celles qu'on y trouve, avec le logo de Marianne, sont introuvables dans le commerce et lorsqu'elles sont usagées, elles ne peuvent être détruites qu'en présence de la police des jeux. "Ça permet d'éviter que quelqu'un cache un as dans sa manche par exemple, comme au Far West. Là, ce n'est plus possible, puisqu'on a la trace de toutes les cartes", souligne Alexis Laipsiker, directeur général délégué du club Circus. En France, près de 40.000 joueurs sont interdits de casinos.