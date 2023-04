ENQUÊTE - "Je te tue avant que tu me tues" : à Marseille, l'extrême violence des trafiquants

Dans une autre cité, elle aussi gangrénée par les trafics, des jeunes de 16 ans, rencontrés par TF1, affirment qu'ils n’ont pas peur des risques. "Si c’est ton heure, c’est ton heure, ce sont les risques du métier. Moi, j’ai 16 ans aujourd’hui. Je n’ai pas peur du tout. Tu travailles dans un chantier, tu peux tomber d’une poutre, tu travailles dans un réseau, tu peux prendre une balle. C’est comme ça", lâche-t-il.

Ces fusillades sont presque toujours commanditées par les têtes de réseaux pour protéger leur territoire et gagner plus d’argent. Ces chefs de clans se trouvent souvent bien loin de Marseille. "On est face à des trafiquants qui ont des ramifications internationales, et je pèse mes mots. Ce sont des individus qui sont souvent au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. On a interpellé des narcotrafiquants marseillais en Amérique du Sud aussi, donc c’est très compliqué de pouvoir les trouver", relate Eddy Sid, délégué syndicat unité SGP police FSMI-FO Marseille.