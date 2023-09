ENQUÊTE - "Ils rentrent tout et n'importe quoi" : les livraisons illégales se multiplient en prison

Selon le ministère de la Justice, rien que depuis le mois de janvier, 600 survols de prisons par drone ont été enregistrés en France. Face à ce phénomène, plusieurs établissements se sont équipés de brouilleurs. Les ondes émises par ces machines empêchent le pilotage des drones. C'est le cas à la prison de Sequedin, près de Lille. Ces derniers mois, les livraisons par drone avaient lieu quasiment toutes les nuits. "Ça va de la viande aux produits stupéfiants, aux lames de scie. Ça peut aller jusqu'à l'arme à feu, malheureusement. Il y a un déclenchement d'alarme qui se fait et une neutralisation du drone qui se fait également pour anéantir le projet de livraison de divers produits", témoigne Yannick Laserre, secrétaire adjoint local du syndicat FO Justice.

Et quand les brouilleurs empêchent les drones de voler, les délinquants reviennent aux anciennes méthodes. "Ils découpent les barbelés et se frayent un chemin dans l'herbe. Arrivé au niveau du mur d'enceinte, ils projettent leurs colis qui tombent à l'intérieur du mur d'enceinte", explique Dimitri Jouy, secrétaire local du syndicat FO Justice. Et c'est autant de nuisances pour la population autour de la prison. Par peur de représailles, une femme témoigne anonymement. "Moi, j'en ai déjà vu passer de fenêtre en fenêtre, avec des draps attachés, comme on voit à la télé dans les films. Le soir, on n'ose pas ouvrir nos fenêtres tellement il y a du bruit. Ça me fait un peu peur parce qu'ils peuvent rentrer tout et n'importe quoi", déplore-t-elle.