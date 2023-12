ENQUÊTE - "Je ne crois plus en mon métier" : pourquoi la police est débordée par le nombre de plaintes

Des centaines de milliers de Français restent sans nouvelles de leurs plaintes. Certaines victimes attendent depuis plus de cinq ans. Le 20H de TF1 a enquêté sur les raisons de cet engorgement et recueilli des témoignages.

Si vous avez déposé plainte et que vous restez sans nouvelles, sachez que vous n’êtes pas seul. Le ministère de l'Intérieur reconnaît l'existence d'un stock de 2,7 millions de procédures non traitées. En conséquence de quoi, les bureaux et les étagères débordent de dossiers dans les commissariats, comme le montrent, dans la vidéo ci-dessus, les photos transmises à TF1 par des policiers excédés. Cette masse ne compte pas que des délits mineurs, mais aussi des agressions sexuelles, voire des viols. Une problématique dont s’est emparé l'inspection générale de la police nationale (IGPN).

Maxime Haes attend depuis neuf ans. Harcelé et diffamé sur les réseaux sociaux en raison de son homosexualité, celui qui officie désormais en tant que porte-parole de l’association SOS Homophobie a déposé huit plaintes. Deux seulement font l'objet d'une enquête. Les six autres sont ignorées, alors que les faits sont répétés et leurs auteurs identifiés.

"Usurpation d’identité, harcèlement moral, atteinte à la vie privée, incitation à la haine… Ces personnes continuent d’harceler d’autres personnes. À un moment donné, il faudrait que quelqu’un puisse les faire condamner. Mais elles savent pertinemment qu’elles n’iront jamais devant un juge. Aujourd’hui, je ne sais pas si ça vaut le coup d’aller en commissariat et de déposer plainte tout seul. Ça vaut certainement plus le coup de prendre un avocat… Moi en tout cas, je sais que je n’ai plus la garantie que mes plaintes soient prises en compte sérieusement", témoigne-t-il auprès de TF1.

Un officier de police judiciaire, désabusé par la situation, dresse cet amer constat, sous couvert d’anonymat : "On a un placard avec 400 ou 500 dossiers, voire plus. Il y a des collègues qui ont jusqu’à 800 dossiers. On en fait sortir un, il y en a dix qui rentrent. Les victimes, à côté de ça, n’ont pas leur préjudice qui est réparé, et la réponse de la police n’est pas adaptée. Je ne crois plus en mon métier. On est dans la réaction. On n’anticipe pas les problèmes, on les subit plutôt qu’autre chose."

Nous avons pu nous procurer un rapport confidentiel de l’IGPN, remis au directeur général cet été. Selon ce document de 120 pages, le travail des enquêteurs n'est pas défaillant. Il clôture près de 3,2 millions de procédures par an… Mais le nombre de plaintes déposées, lui, explose, jusqu'à atteindre 3,5 millions de dossiers en 2022. "Les stocks ne sont qu'une photographie à un instant T. Il faut aussi différencier les plaintes sur le temps long, qui ont besoin d'investigation, de celles qui sont impossibles à traiter. La comptabilité du rapport n'est pas représentative de l'activité réelle", nuance, en outre, une source policière.

Un recours à l'intelligence artificielle ?

Pour désengorger, l’administration préconise d'augmenter les effectifs d'enquête de 10%, mais aussi de modifier le statut des plaintes pour vol, dégradation sans gravité et arnaque sur Internet, en en faisant des mains courantes, afin d'alléger la charge. "Il faut une simple déclaration qui n’ouvre pas de procédure chronophage, et puisse simplement servir au remboursement et à la prise en charge par les assurances", précise Linda Kebbab, secrétaire nationale du syndicat SGP-Police.

Signe des temps : la police étudie aussi la possibilité de recourir à l'intelligence artificielle pour, par exemple, retranscrire des bandes vidéo ou rédiger des procès-verbaux… L’idée étant, là encore, de faire gagner un temps précieux aux enquêteurs. Lesquels, en attendant l'éventuelle mise en application, ont aujourd'hui une priorité officielle : traiter en urgence les plaintes pour violences intrafamiliales, qui ont augmenté de 30% en 2023.