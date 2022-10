ENQUÊTE - "Je réduis de 50% mon budget tabac" : la vente illégale de cigarettes explose sur les réseaux sociaux

En plus de l'amende, ce type de commerce en ligne est passible d'un an d'emprisonnement. Mais dans les faits, les arrestations sont extrêmement rares. Si bien qu'elles ne suffisent plus à dissuader ceux qui veulent se lancer. Selon une estimation des cigarettiers et des buralistes, relayée par le site lemondedutabac.com, un petit peu plus de 30% des ventes s'effectuent hors réseau légal, que ce soit sur Internet ou dans la rue. Ce chiffre se situerait plutôt entre 14 et 17%, note, de son côté, un rapport parlementaire datant de 2021.