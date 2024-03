VIDÉO - "Il m’a volé, je n’ai rien vu" : ce gentleman cambrioleur avait une arme redoutable

Celui qu'on appelle "l'homme au parapluie" a été jugé jeudi 14 mars devant le tribunal correctionnel de Paris. Arrêté en mai 2019, le professionnel est soupçonné d'avoir cambriolé plus d'une centaine d'appartements. Récit exclusif de cette enquête hors norme.

Dans les rues de Paris, les policiers l'ont épié des jours entiers. L'identité du cambrioleur des beaux quartiers restant pour eux un mystère, les enquêteurs lui avaient donné un surnom : "l'homme au parapluie". Il était doté minuscule outil d'orfèvre de la serrurerie capable d'ouvrir n'importe quelle porte.

Arrêté en mai 2019 à Paris par la brigade de répression du banditisme, ce professionnel officiellement arrêté pour douze cambriolages est soupçonné d'avoir fait plus d'une centaine de victimes. Parmi elles, Karine. N'ayant pas réalisé que son appartement venait d'être fouillé, c'est la brigade de répression du banditisme elle-même, en pleine filature, qui l'a alertée.

"Là je découvre trois personnes qui se présentent immédiatement comme étant des fonctionnaires de police. (...) Ils me disent 'vous avez été cambriolé'. Alors là, un blanc. Ce cambrioleur m'a volée et moi je n'ai rien vu", se souvient Karine, interrogée dans l'enquête en tête de cet article.

Le "parapluie", outil miracle ouvrant toutes les portes

Avec son badge trafiqué, le gentleman cambrioleur se faufilait quotidiennement dans une dizaine d'immeubles. Grâce à son "parapluie", il était le seul en France capable d'ouvrir une porte sans saccager la serrure. Mais alors qu'est-ce que cet outil ? Fabien Colliot est l'un des rares serruriers capables de maitriser l'objet métallique, que l'on surnomme également "clé variable" (voir l'image ci-dessous).

"Une clé variable, c'est rien d'autre qu'une clé qu'on pourra tailler à l'identique et qui pourra copier toutes les combinaisons qu'on veut", détaille-t-il méthodiquement. En effet, les policiers avaient trouvé un otoscope (voir ci-dessous) dans les poches du cambrioleur, un instrument médical habituellement utilisé par les ORL afin d'examiner les tympans.

TF1

TF1

"Là, je regarde à l'intérieur la forme de la serrure, et en fonction de ce que je vois, je sais à quelle taille monter ma clé", poursuit l'expert. "Il faut régler l'outil exactement au millimètre près". Avec désormais ce clone parfait de la clé d'origine, le gentleman peut ouvrir une serrure sans laisser la moindre trace d'effraction.

Filmé par une caméra de surveillance dans un appartement

Le cambrioleur n'a été pris qu'une seule fois en flagrant délit grâce à une très discrète caméra de surveillance installée par l'habitant d'un appartement. Dans la vidéo diffusée dans l'enquête de TF1 ci-dessus, on peut voir le cambrioleur fouiller minutieusement les lieux, refermant avec délicatesse la moindre boîte ouverte. Même prudence au moment de partir : le voleur ferme délicatement la porte à clé.

"Il a exprimé, dans le cadre de la procédure, des remords à l'endroit des victimes. Aujourd'hui il n'est plus tout jeune, et donc le temps aidant, la résilience aidant également, il est complètement rangé. Il comprend également le mal que cela a pu faire et le traumatisme que ça peut leur causer", témoigne son avocat Me Ludovic Elbaz.

Je pourrais presque le remercier de ne s'être livré à strictement aucun vandalisme François, victime du "cambrioleur au parapluie"

François, lui, s'est fait voler des affaires d'une grande valeur sentimentale, mais il reconnaît à son cambrioleur un certain talent. "C'était du travail malhonnête fait proprement. Je ne vais pas non plus le féliciter et dire 'bravo l'artiste', mais quand même, je pourrais presque le remercier de ne s'être livré à strictement aucun vandalisme", tranche la victime.

"L'homme au parapluie" a été jugé jeudi 14 mars devant le tribunal correctionnel de Paris. Le parquet avait requis quatre ans de prison, dont deux ans ferme et deux ans de sursis probatoire, ainsi que 15.000 euros d'amende. Il a finalement été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme et deux ans de sursis probatoire. Ayant déjà été détenu pendant dix mois suite à son interpellation, le cambrioleur, sauf écart de conduite, ne devrait pas retourner en prison.