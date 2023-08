VIDÉO - "Le rayon a été vidé" : des pharmaciens victimes de vols en série témoignent

Depuis l'arrivée de Noa dans l'officine, plus aucun vol n'a été recensé. "Je n'ai pas fait pharmacien pour courir après les gens dans la rue et pour faire vigile", confie Marion Bonafos, pharmacienne. En plus du jeune vigile, cette professionnelle s'est également mise en lien avec tous les commerçants de la ville afin de donner l'alerte si la présence d'individus suspects est constatée. Désormais, chaque vol fera l'objet d'une plainte au commissariat.

D'autres pharmaciens ont opté pour des solutions plus radicales, et illégales, pour tenter d'intimider les voleurs et les empêcher de revenir dans l'officine qu'ils ont pillée : l'année dernière, un pharmacien de Béziers (Hérault) avait ainsi décidé d'afficher leurs photos sur un "mur des voleurs" sur les portes vitrées de son magasin.