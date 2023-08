VIDÉO - Logements sociaux : peut-on vraiment expulser des délinquants ?

L’émeutier, jeune adulte, habitait au rez-de-chaussée d’un HLM du Val-d'Oise avec sa mère et ses frères et sœurs. La semaine dernière, toute la famille a été expulsée. Pour éviter tout retour, la porte a même été scellée. La famille ne payait plus de loyer depuis plusieurs mois. C’est la raison légale de l'expulsion.