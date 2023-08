ENQUÊTE - Mort de Missa, 23 ans, à l'étang de Berre : le fléau des loueurs de jet-ski clandestins

Cinq jours après la disparition de Missa, 23 ans, lors d’une sortie en jet-ski, son corps a été retrouvé mardi dans l’étang de Berre. D’après l’avocate de sa famille, le jeune homme était accompagné d’un mineur de 15 ans, et ne portait pas de gilet de sauvetage. Son engin avait été fourni par des loueurs clandestins. "Le fait que le jet-ski était clandestin a clairement joué un rôle, étant donné qu'il n'y a aucune consigne de sécurité qui a été donnée et surtout, plus grave encore, que le gilet de sauvetage était unique pour deux personnes sur le jet-ski", souligne maître Laurène Hanna dans l'enquête de TF1 à retrouver ci-dessus.