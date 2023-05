VIDÉO - "On m’a débitée de 569 euros" : ces nouvelles fraudes qui menacent nos comptes bancaires

Faux conseillers bancaires, SMS frauduleux... Les arnaques bancaires se multiplient et font de plus en plus de victimes. Et un nouveau type de fraude vient de faire son apparition : les prélèvements non autorisés. Les victimes découvrent des virements sur leurs relevés de compte, qui ne sont pas toujours simples d'interrompre.

Le 20H de TF1, qui a enquêté sur ce phénomène, est allé à la rencontre d'une victime. Cette dernière vérifie régulièrement les mouvements sur son compte bancaire. Il y a deux semaines, elle repère un prélèvement important, de 569 euros, pour des travaux à domicile, qu'elle n'a jamais commandés.