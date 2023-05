ENQUÊTE TF1 - Pédopornographie : attention au vol des photos d'enfants que vous postez sur Facebook

La justice condamne évidemment très lourdement les auteurs de viols sur mineurs, mais aussi ceux qui visionnent images et vidéos. "La consultation d’images à caractère pédopornographique est susceptible de constituer une infraction pénale. Cette infraction est punie de cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende. Le simple fait de regarder des images ou même de payer pour avoir accès à ces images", explique Me Nathalie Makowski, avocate au barreau de Paris.

Ce qui inquiète de plus en plus les enquêteurs, c’est la multiplication de photos et vidéos postées par les parents sur Facebook, Instagram ou encore TikTok et qui sont ensuite détournées puis relayées des milliers de fois sur des réseaux pédocriminels sans que l’on puisse ensuite les effacer. Bruno Studer, député Renaissance, veut donc une loi pour restreindre les parents qui postent trop de photos de leurs enfants en ligne. "50% des images que l’on retrouve échangées sur les forums pédopornographiques ont été initialement publiées, notamment par les parents parce que les parents sont tout simplement fiers de leur enfant et quand ils les trouvent trop mignons ou très beaux, très intéressants, ils ont envie de le partager, mais sauf qu’un enfant qui est mignon parce qu’il est en tutu de gymnastique, eh bien, c'est de la matière première pour un pédophile", déclare Bruno Studer.