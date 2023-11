VIDÉO - Vol de données personnelles : un faux conseiller bancaire lui a extorqué 1700 euros

La plupart des informations proviennent de réseaux informatiques appartenant à des administrations ou à des entreprises ayant fait l’objet d’un vol de données dans le passé. "C'est très facile, parce que la plupart des gens n’ont qu’une seule adresse mail qui va leur servir pour les impôts, pour l’administration, pour le boulot, la famille. Et c’est comme ça qu’on rentre dans la vie privée d’une personne et qu’on extrait le maximum d’informations pour ensuite l’attaquer", souligne Clément Domingo. Sur le Dark web, ce type de base de données s'échange pour seulement quelques dizaines euros.

"Plus on va avoir de données, un prénom, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale (NIR, ndlr), une adresse postale, plus on va avoir ce qu’on appelle des points de contact sur la personne", explique l'expert en sécurité informatique. À partir de ces données, une personne malintentionnée peut tenter de se faire fabriquer de faux papiers et ainsi usurper votre identité. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de comptes promettent des cartes d’identité, passeports, permis de conduire et cartes grises plus vrais que nature.