ENQUÊTE TF1 - Seine-Saint-Denis : comment éradiquer les trafics ?

C'est en Seine-Saint-Denis qu'il y aura le plus d'épreuves. C'est là que logeront des milliers de touristes et athlètes. Une image du pays à l'étranger encore pleine de points de deal. Et sur la route du "Zéro délinquance", il y a une autre difficulté. Une fois les suspects arrêtés, c'est le ministère de la Justice qui prend le relais. Et dans ce département, il est déjà débordé. Retrouvez les détails de cette enquête TF1 dans la vidéo en tête de cet article.