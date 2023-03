ENQUÊTE TF1 - Ces "mules" chargées de cocaïne qui tentent chaque jour de rejoindre Paris depuis la Guyane

C'est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne dans l'Hexagone. À quelques kilomètres de Cayenne en Guyane, l'aéroport Félix-Éboué, au trafic pourtant modeste, est le théâtre de contrôles de sécurité drastiques avant même que les voyageurs pénètrent dans son enceinte. Et pour cause : dans chaque vol qui relie cette région française en Amérique du Sud à la métropole, plusieurs passagers, qu'on appelle des mules, transportent de la cocaïne dans des valises ou leurs intestins.

À titre de repère, plus de la moitié (55%) de la poudre blanche saisie en 2022 provenait des Antilles et de Guyane, zone de transit avant d'arriver en métropole. D'autres cargaisons voyagent par l'Afrique de l'Ouest avant de remonter vers l'Europe. La marchandise débarque ensuite dans les grands ports européens, tels Rotterdam et Anvers (162 tonnes saisies en 2022), Barcelone en Espagne, Le Havre en France (plus de 10 tonnes en 2021) ou par des itinéraires bis à Marseille ou Dunkerque. Le reste circule donc en avion via les voyageurs qui embarquent à Cayenne.