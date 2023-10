VIDÉO - "Là, on est dans ma chambre" : ces particuliers qui se transforment en cultivateurs de cannabis

En février dernier, il avait accepté de nous rencontrer. Consommateur de longue date, il nous avait expliqué cultiver son propre cannabis depuis trois ans, principalement pour des raisons économiques. "Si je devais l'acheter à un dealer, ça me coûterait entre 10 et 15 euros le gramme", affirmait-il-, "là ça ne me coûte même pas deux euros". À 35 ans, désormais père de famille, il dit ne plus vouloir dépendre des trafiquants, et "sortir dehors à pas d'heure". Des cultivateurs clandestins comme lui, on en trouve beaucoup sur Internet, où ils n'hésitent pas à partager des photos de leurs "jardins", et à échanger leurs techniques. Certains groupes de discussion spécialisés comptent plus de 4.000 membres.