Dealers payés à la journée : qui sont les nouveaux "intérimaires" du stup ?

Retour à Marseille, cette fois-ci en compagnie des policiers. Dans les quartiers nord, il y a une centaine de points de deal et un besoin de main d’œuvre permanent. Ces cités, le commissaire Sébastien Lautard les connaît par cœur, jusqu’à la position des guetteurs sur les toits. "Ils communiquent par talkie-walkie avec les effectifs qu’ils ont au sol", explique-t-il.

Depuis cinq ans, les policiers interpellent de plus en plus de ces jeunes nomades du stup. Et parfois, il leur arrive même de les sortir des griffes des réseaux. "Ce réseau-là, il y a quelques mois en arrière, on a délivré deux mineurs qui n’étaient pas de la région de Marseille, qui étaient séquestrés dans un appartement et qui, la nuit, ont essayé de s’enfuir en sautant de l’appartement où ils étaient séquestrés, violentés et même violés", reprend le commissaire.