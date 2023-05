ENQUÊTE TF1 - Règlements de comptes à Marseille : qui sont les tueurs à gages ?

En mars dernier, dans un autre quartier de Marseille, un homme a été tué par balle par un individu, qui a ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule. À peine quelques jours plus tard, deux adolescents ont péri lors d’une fusillade. Matteo, 18 ans, est le principal suspect de ces assassinats. Dans la vidéo publiée sur la messagerie cryptée Telegram que montre notre reportage, il se vante des contrats qu’ils auraient passés pour tuer des individus. "Je vais enchaîner les contrats, frérot. Je vais le descendre (…) Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb", lance-t-il.

L’individu, soupçonné d’être un tueur à gages, a été arrêté par la police et mis en examen pour trois assassinats. Recourir à des jeunes gens à peine sortis de l’adolescence pour exécuter des ennemis, la pratique serait de plus en plus répandue à Marseille. C’est en tout cas ce qu’affirment plusieurs dealers de cette cité, où les trafiquants viennent le plus souvent d’Afrique ou bien d’Italie.