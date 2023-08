VIDÉO - Trafic de félins : ce Lillois a eu une drôle de surprise dans son jardin

En France, pour être autorisé à adopter un félin, il faut normalement obtenir un certificat de capacité qui valide la formation et l’expérience du propriétaire dans la prise en charge d'un tel animal. Le document est délivré en préfecture et permet ainsi aux autorités de connaître le lieu d'accueil. Le fait de détenir illégalement un animal sauvage est puni de trois ans de prison et de 150.000 euros d’amende. Quand on l’interrogeait sur les risques encourus, la propriétaire citée plus haut n'avait pas l'air de s'en inquiéter. "Je m’en fous ! Là, on parle d’amour d’une bête", rétorquait-elle. Une bête, mais pas n'importe laquelle. Au-delà du risque d'attaque, il s'agit d'une espèce protégée.

Rien qu'au mois de juin, pas moins de quatre-vingts servals ont été saisis chez des particuliers. En France, c'est une unité de la gendarmerie qui est chargée de démanteler ces trafics d'animaux sauvages. Ces enquêteurs spécialisés mènent leurs investigations sur internet le plus souvent. "Il faut aller sur la Toile, sur les réseaux sociaux. On va surveiller les échanges, faire des patrouilles virtuelles sur les réseaux sociaux", explique à TF1 le colonel Ludovic Ehrhart, de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP). Un petit serval peut coûter jusqu’à 9000 euros. Autant dire que le business est lucratif. Depuis juin 2023, une loi interdit toute publicité sur les animaux sauvages en ligne.