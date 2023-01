VIDÉO - Usurpation d’identité : le cauchemar des victimes

Aujourd’hui, Lise se trouve pénalisée alors qu’elle n’a jamais été la propriétaire. "Mon permis de conduire n’est plus valable puisque le 31 décembre, on m’a informée que je n’avais plus de points dessus et qu’il fallait donc que je le rende à la préfecture", explique-t-elle. Lise se retrouve donc sans permis alors qu’elle est commerciale. Son avocate croule sous des dossiers similaires. "Il n’y a pas assez de vérifications de la part des banques et des organismes de crédit, parce qu’on a quand même souvent dans les dossiers, quand on les récupère, des erreurs assez grossières", affirme Me Marie-Camille Eck, avocate au barreau de Paris spécialisée dans les cas d’usurpation d’identité.