ENQUÊTE - Vol de voitures : un fléau qui explose aussi à la campagne

Dans la même rue, le jour suivant, ses voisins Ludovic et Lucie Beauné ont connu le même sort. "En fait, j'ai entendu la voiture démarrer, c'est une voiture qui fait du bruit. Donc j'ai entendu, le temps que j'ouvre la porte, ils l'avaient déjà sorti devant et ils sont partis à toute berzingue", explique la jeune femme. Le lendemain, elle a été retrouvée brûlée dans une décharge. En 2022, douze véhicules ont été volés dans cette petite ville. C'est trois fois plus que l'année d'avant. Et depuis janvier, la tendance se confirme déjà avec quatre voitures dérobées.

À trente kilomètres de là, le maire de Montrichard-Val-de-Cher est inquiet. Dans sa ville, les vols ont augmenté de 25%. Pour endiguer ce phénomène, Damien Hénault mise sur la vidéosurveillance. "On avait déjà un parc de caméras, mais qui n'était que de six caméras. Aujourd'hui, on va augmenter ce parc à plus d'une trentaine de caméras de façon à ce qu'on puisse contrôler toutes les entrées et sorties de ville", affirme-t-il.

Comme cette commune, une trentaine d'autres fournissent leurs images qui arrivent au groupement de gendarmerie départemental de Blois, où elles sont centralisées. "On ne veut pas du tout de vidéoprotection. On veut simplement des caméras bien positionnées qui nous permettent de mailler l'ensemble du département et on répond ainsi à une vraie logique d'espace", indique le colonel Samuel Joguet.