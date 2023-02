VIDÉO - Dealeuse à 14 ans : enquête sur la féminisation du trafic de drogue

Nous l’avions rencontrée quelques heures plus tôt dans un autre quartier de Marseille. À 14 ans, Laura est déjà une dealeuse expérimentée. Depuis six mois, elle ne va plus au collège et travaille de jour comme de nuit. Avec comme seule motivation : l’argent. "La journée, je gagne 450 et la nuit 250", explique-t-elle. "Grosso modo, je gagne entre 6000 et 8000 euros par mois." Laura a été recrutée par une amie, elle aussi, dealeuse. Elle dit agir de son plein gré et assure ne faire l’objet d’aucunes violences de la part de ses employeurs. "Ce sont des gens normaux. Ils ont des familles, des petites sœurs. Du moment que tu es correcte et carrée, ça se passe bien", poursuit Laura.

Mineure de moins de 15 ans, Laura risque sept ans d’emprisonnement. Cette peine monte à dix pour les adultes. À Marseille, les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le trafic de drogue, comme nous l’ont indiqué plusieurs dealers. Un seul a accepté d’être filmé. Il nous confirme que les recrues féminines sont des atouts. Elles attirent, selon lui, moins l’attention des policiers. "Les femmes sont un peu moins contrôlées. On fait moins attention. Ce n’est pas le profil d’une femme qu’ils cherchent. C’est un avantage pour nous. Ça nous fait perdre moins de sous", affirme-t-il.