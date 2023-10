Enseignant tué à Arras : ce que l'on sait du profil de l'assaillant, fiché S et d'origine tchétchène

Sur les nombreuses vidéos qui nous viennent du lycée Gambetta, l'homme apparaît calme. Baskets blanches aux pieds, vêtu d'un pull gris et d'un pantalon noir, il pénètre dans l'établissement vers 11h, où une première personne est blessée. C'est ensuite dans la cour d'écoles, à l'heure de descendre à la cantine, que l'attaque continue. La scène a été filmée par plusieurs élèves depuis la fenêtre de leur classe. On peut voir sur les vidéos cet homme s'en prendre à plusieurs autres.

Selon nos informations, l'auteur présumé des coups de couteau sur trois personnes est d'origine tchétchène et est fiché S. Il était connu et suivi par les services de renseignements pour son appartenance à la mouvance islamiste. Il aurait d'ailleurs crié "Allah Akbar", cette expression utilisée dans l'islam, qui signifie "Allah est le plus grand". Selon le témoignage sur LCI de Martin Dousseau, professeur de philosophie dans l'établissement, il s'agirait d'un "ancien élève". Témoin d'une "partie de l'agression", il décrit un jeune homme de "20-21 ans" et précise toutefois ne "pas l'avoir eu" personnellement dans sa classe.