VIDÉO - Enseignant tué dans un lycée d'Arras : le récit de l'attaque

1600 élèves sont scolarisés dans cet établissement. De leur salle de classe, des élèves filment le courage d'adultes qui tente de s'interposer. "Il a un couteau les gars ! Y a le proviseur adjoint !", les entend-on dire sur leur vidéo. Sur ces images, on voit un premier homme tenter de repousser l'assaillant à l'aide d'une chaise dans la cour du lycée. Il tombe ensuite à terre. Un second ramasse alors la chaise et chute lui aussi, avant que l'assaillant ne le frappe à plusieurs reprises. Nous avons décidé de ne pas vous montrer la suite de cette scène.