Éric Foray : le crâne du Drômois retrouvé six ans après sa disparition

Depuis le 16 septembre 2016, Éric Foray était introuvable. Plus de six ans après sa disparition, son crâne a récemment été retrouvé dans les massifs du Vercors. Une découverte macabre qui intrigue les enquêteurs. "J'ai une réponse, voilà, je n'ai plus d'attente. Je vais pouvoir faire un deuil, et en même temps, c'est horrible, et je vais maintenant être obligé de me battre pour savoir : pourquoi, et qu'est-ce qu'on lui a fait, etc. Et ça, ça va être horrible, je le sais", affirme, ému, son compagnon.