Erreurs judiciaires : avant Farid El Haïry, comment les 11 autres victimes ont-elles été indemnisées ?

Les dernières affaires d'erreurs judiciaires voient plus de constance dans le montant des indemnités versées. En 2011, Loïc Sécher obtient 797.352 euros d'indemnisation pour ses sept années passées derrière les barreaux. Il avait été arrêté en 2000, accusé d'avoir violé à plusieurs reprises une jeune fille de 14 ans avant d'être condamné en 2003, puis en appel en 2004 et par la Cour de cassation en 2005 à 16 ans de réclusion criminelle. Celui qui était alors ouvrier agricole n'aura de cesse de clamer son innocence. C'est finalement la victime qui enverra une lettre en 2008 au parquet général pour expliquer que Loïc Sécher est innocent.

Marc Machin, lui, a touché 663.320 euros d'indemnisation pour six ans et demi de prison. Il a été acquitté en décembre 2012 au terme de son troisième procès et deux ans après l'annulation de sa condamnation obtenue parce que le véritable auteur du meurtre (David Sagno) s'était dénoncé. Il avait été condamné à 18 ans de réclusion dans "l'affaire du Pont de Neuilly" et le meurtre de Marie-Agnès Bedot à Paris en 2001. Alors âgé de 19 ans, il avait dans un premier temps reconnu les faits avant de se rétracter, expliquant qu'il avait été soumis à une "pression psychologique" de la part des enquêteurs. Depuis sa sortie de prison en 2008, il a accumulé les condamnations et purge une peine de 16 ans de prison pour le viol d'une jeune femme commis en 2018.

De leur côté, Abdelkader Azzimani et Abdelrrahim El Jabri ont été acquittés en juillet 2014. Ils étaient accusés du meurtre d'un jeune dealer, en 1997, et ont été condamnés à 20 ans de réclusion, en 2003. Une condamnation confirmée en appel en 2004 avant d'être annulée en 2013, après la mise en cause d'un nouveau suspect par une expertise ADN. Après avoir passé respectivement 12 et 13 ans en prison, les deux hommes sont acquittés en 2014 et touchent une indemnité de 360.000 et 130.000 euros.

Dernier cas de procédure en révision : celle dont a bénéficié l'ex-maire de Vence, dans les Alpes-Maritimes. En 2009, Christian Iacono est condamné pour le viol de son petit-fils entre 1996 et 1999 lorsque l'enfant est âgé de cinq à huit ans. En 2011, la petite victime revient sur ses accusations et reconnaît avoir menti, influencé par les conflits entre son père et son grand-père. L'ancien maire voit sa condamnation annulée trois ans plus tard puis est acquitté lors de son procès en révision en mars 2015. Pour 11 mois passés derrière les barreaux, Christian Iacono touche la somme de 700.000 euros.