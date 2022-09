Escroc anglais en fuite : fin de cavale en Belgique

La cavale s’est terminée sur une autoroute belge vendredi, vers 17h. La semaine dernière, à Vidaillat (Creuse), Robert Hendy-Freegard reçoit la visite de gendarmes. Ils viennent contrôler son élevage illégal de chiens. Le Britannique refuse, s’enfuit en voiture et percute deux gendarmes. Depuis, il était recherché pour tentative de meurtre. Son véhicule a été finalement localisé et arrêté par la police belge, huit jours plus tard.