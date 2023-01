Arnaques à la vignette Crit’Air : 5 questions sur l’alerte de la police

Le procédé est toujours le même : les escrocs créent un faux site internet reprenant les codes visuels et la mise en page du site officiel permettant de commander la vignette Crit’Air (www.certificat-air.gouv.fr), sur lequel les victimes potentielles sont invitées à donner leurs données bancaires. Soient elles y arrivent d'elle-mêmes en cherchant à commander leur vignette, soit elles sont visées par la technique du "phishing" (hameçonnage) : vous recevez un mail ou texto avec un lien vers le site frauduleux. Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, un automobiliste montre celui qu'il a reçu : "Nos agents ont constaté que votre véhicule n’était pas muni de la vignette Crit’Air 2023. Veuillez la récupérer sous peine de contravention dans les prochaines 48 h". Après avoir cliqué, vous pensez payer votre vignette et donnez vos coordonnées bancaires. Les arnaqueurs n’ont alors plus qu’à débiter votre compte.

Une habitante de Lyon avait ainsi expliqué à TF1 en octobre dernier avoir été victime de cette supercherie, après avoir reçu sur son téléphone un SMS. "J’étais convaincue d’être effectivement dans la situation qu’ils décrivaient", avait-elle témoigné. Finalement, par chance, elle avait pu faire opposition avant d’être débitée.