"On m’a volé 250 euros" : attention à cette nouvelle arnaque à la carte de fidélité

Si vous êtes concerné, la plus grande vigilance s’impose. En accédant à votre espace client, les malfrats en ont certainement profité pour collecter tout un tas d’indications vous concernant, comme vos anciens achats par exemple. En utilisant ces informations, les pirates informatiques pourront tenter de vous escroquer à nouveau. "Quand on connaît mieux vos pratiques de consommation, derrière, on peut se faire passer pour une autre personne et récupérer d’autres informations, des données de carte bancaire par exemple", souligne Vergnolle, maître de conférences en droit du numérique au Cnam (Conservatoire national des arts et métiers).