Alsace : une météorite blesse en pleine nuit une femme sur sa terrasse

Pour Thierry Rebman, le géologue qui a examiné la pierre, la chute de cette pierre est un événement rarissime. "Trouver une météorite, c'est déjà rare mais en plus être en contact direct et qu'elle vous tombe dessus du ciel, c'est un cas quasi unique, a estimé le spécialiste sur France Bleu Alsace, On n'a pas eu ça depuis des décennies dans nos régions !". Le scientifique précise toutefois que les éléments constitutifs de la météorite ne sont pas exceptionnels en soi, car ils ne contiennent pas de métaux rares, "comme le nickel" par exemple. Une analyse poussée de la pierre permettra de comprendre plus précisément les origines de cette pierre.