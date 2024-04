De fausses pièces de deux euros en France : comment les repérer ?

Si on vous dit "fausses monnaies", vous penserez sans doute à des billets. Cependant, le plus grand atelier de fausses monnaies démantelé depuis dix ans en Europe fabriquait des pièces de deux euros. Cela s’est passé mercredi près de Tolède, en Espagne.

À l'intérieur des paquets, que vous voyez dans les images en tête de cet article, on pourrait imaginer trouver de la cocaïne ou du cannabis, mais les policiers espagnols ont trouvé à la place des milliers de fausses pièces de deux euros. Mercredi, ils ont découvert le plus grand atelier de fabrication de fausses monnaies en Europe. 30.000 fausses pièces ont été saisies ce jour-là dans un bâtiment de Tolède, au sud de Madrid. Les faussaires avaient installé une usine clandestine. Les policiers ont trouvé des presses hydrauliques et des poinçons notamment.

Des ressortissants chinois étaient à la tête du réseau. Dix personnes ont été arrêtées par les autorités.

Six ans d'enquête

"Ils déplaçaient leurs machines sans arrêt d'un site à l'autre. Ils produisaient la fausse monnaie, la vendaient puis disparaissaient, avant de s'installer ailleurs", explique Jose Maria Jimenez, chef du groupe opérationnel de la Brigade d'enquête de la Banque d'Espagne. Il aura fallu six ans aux enquêteurs espagnols, aidés par Europol, pour remonter tout le réseau. Les faussaires vendaient chacune de ces pièces entre 60 centimes et un euro.

La copie était si bien faite que seul un aimant permettait de distinguer la vraie pièce de la fausse. Selon les enquêteurs espagnols, depuis six ans, au moins 500.000 fausses pièces de deux euros sont sorties de cette usine clandestine et circuleraient aujourd’hui en Europe. La probabilité qu'elles soient arrivées en France est donc relativement grande.

Comment les repérer ?

"Il y a la couronne qui est constituée d'un petit striage avec des petites étoiles, qui est très compliqué à reproduire. Les fausses pièces ont l'air beaucoup plus légères que les vraies pièces dont one le sent vraiment dans la main", nous explique Nicolas Dumont, directeur marketing et communication à La Monnaie de Paris.

Selon l'institution, moins d'un million de fausses pièces circulent dans l'Union européenne, contre sept milliards de vraies pièces.