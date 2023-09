VIDÉO - Avec la hausse des prix du carburant, les vols se multiplient

C'est le cauchemar de nombre de gérants de sociétés de poids lourds : retrouver les réservoirs de ses camions vidés. Dans une entreprise interrogée par le 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, le dernier vol de carburant date d'il y a deux semaines, le huitième rien que cette année. Depuis janvier, le patron estime les pertes à plus de 10.000 euros. Il a en plus dépensé 40.000 euros dans un système de vidéosurveillance, pour dissuader le plus possible les voleurs.