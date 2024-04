VIDÉO - Adolescent tué à Viry-Châtillon : les larmes du maire de la ville face à un "drame absolu"

L'adolescent de 15 ans passé à tabac à Viry-Châtillon (Essonne), jeudi 4 avril, est décédé ce vendredi, annonce le parquet. Sur place, le maire de la ville se dit "effondré" face à ce "drame absolu". Les larmes aux yeux devant les caméras, Jean-Marie Vilain "pense à sa maman" à qui "on a tué la vie".

Un "drame absolu", voilà les mots remplis d'émotion de Jean-Marie Vilain, maire (Les Centristes) de Viry-Châtillon (Essonne), quelques minutes après la mort d'un adolescent de 15 ans ce vendredi 5 avril, roué de coups la veille à quelques mètres de son établissement scolaire. Le jeune homme, transporté à l'hôpital et opéré en urgence dans la nuit, est décédé en début d'après-midi, a indiqué le parquet d'Évry dans un communiqué.

"C'est dur... C'est dur de parler d'un gamin...", réagit le maire devant la presse, gorge nouée par l'émotion et larmes aux yeux (voir vidéo en tête de cet article). "Il avait tout pour avoir une vie agréable, une belle vie... Finalement, des fous furieux se sont dits qu'ils avaient le droit d'enlever la vie. C'est un drame absolu."

Quelle peut être la motivation pour massacrer un gamin de 15 ans dans la rue ? Jean-Marie Vilain, maire de Viry-Châtillon

Ce vendredi, l'élu "pense à la mère" de la victime. "J'imagine sa maman, dans quel état elle doit être", déplore-t-il. "Cette maman, on lui a tué sa vie. Sa petite sœur, qui est ici au collège, vous imaginez la vie qu'elle va avoir maintenant ? C'est très dur. Nous devons être avec elles." Le corps enseignant, qui a reçu la visite dans l'après-midi de la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet, est "par terre", selon les mots de Jean-Marie Vilain. "Nous avons pu discuter avec les professeurs, ils sont dans le même état que moi, voire plus."

Les élèves, eux, ont appris la nouvelle peu après le communiqué du parquet. "Les enfants sont effondrés, ils viennent d'apprendre la triste nouvelle, c'est très dur pour eux", rapporte le maire, la voix brisée par l'émotion. "On parle de cellule psychologique, peut-être qu'il m'en faut une. Mais moi, ce n'est pas très grave. Je pense à sa maman, c'est trop dur pour elle."

Pour l'heure, les agresseurs - "trois ou quatre", selon lui - n'ont pas été retrouvés, et une enquête pour "assassinat" et "violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire" a été ouverte. Les motivations de ce "crime barbare", selon les mots de la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot, ne sont pas connues. "Quelle peut être la motivation pour massacrer un gamin de 15 ans dans la rue ?", demande Jean-Marie Vilain. "Quelle qu'elle soit, cela n'a même pas d'importance. Qu'elle soit petite, grave... C'est juste inadmissible. La raison m'importe peu, elle sera futile."

Le maire veut désormais "trouver des solutions" pour "apprendre aux enfants qu'il y a le bien et le mal", tout en appelant à une hausse des sanctions. "Ils n'ont pas le droit de faire ça", martèle l'élu. "Quand on fait le mal, on est punis. Il va peut-être falloir nous réapprendre à vraiment punir, à être fermes."