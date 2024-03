Eure : des milliers de poulets en liberté après un accident de camion sur l'A13

Dans la matinée de ce mercredi 6 mars, un accident s’est produit sur l’A13, à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville (Eure). Un camion s'est renversé sur les voies. Les volailles qu’il transportait se sont échappées, semant la pagaille sur la chaussée.

C’est aux alentours de 6h30, au chant du coq, que l’accident est survenu. Ce mercredi 6 mars au matin, sur l’autoroute A13 reliant Caen à Paris, dans le sens Caen-Rouen, à hauteur de Saint-Mards-de-Blacarville (Eure), un poids lourd s’est couché sur les voies, dans des circonstances demeurant à éclaircir. Le camion transportait, selon France 3 Normandie, 4.500 poulets en batterie, qui se sont échappés sur la chaussée, perturbant fortement le trafic.

Une dépanneuse a été dépêchée sur place pour assurer les opérations de relevage du véhicule, pendant que pompiers et gendarmes de Bourg-Achard s’affairent à récupérer les volailles fugitives pour les transférer vers un autre camion. Pendant ce temps, la circulation ne s’effectue plus que sur une voie dans le sens Caen-Paris. Un itinéraire de déviation a été mis en place à l’échangeur n°28 de Beuzeville, via la RD675 et la RD89. Le chauffeur du poids lourd, légèrement blessé, a, lui, été évacué vers l’hôpital de Pont-Audemer. À mi-journée, l’opération était toujours en cours.