Evacuations en urgence de quartiers résidentiels à La Teste-de-Buch

La station balnéaire du Pyla-sur-Mer a été évacuée. En moins d'une heure, plus de 3 000 personnes doivent quitter leur maison et partir au plus vite en voiture. Sur toutes les routes, on remarque des kilomètres de bouchons. Certains, à contre-sens, tentent d'aller chercher des proches. C'est la plus grande évacuation depuis le début des incendies en Gironde.