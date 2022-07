Incendies en Gironde : le retour difficile des évacués de Cazaux

Et des dégâts, il y en a. Alors qu'il arrive chez lui, Jean-Pierre a un mauvais pressentiment. À raison. Il se retrouve devant une scène de désolation. De sa maison de famille, il ne reste plus rien. "On avait une grande salle avec la cheminée. On se réunissait avec des amis. C'était un lieu convivial. Mais c'est fini", confie-t-il. Ses voisins, eux, fouillent les décombres, encore hagards. "C'est toute une vie qui s'en va là. J'ai perdu mon mari il y a deux ans, alors vous voyez ce que ça peut faire", raconte une retraitée.