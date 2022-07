Évacués du Pyla-sur-Mer : les premiers retours

Une pellicule de cendres dans la piscine, voilà ce qu'il reste de leur évacuation en catastrophe, lundi 18 juillet. À 17 heures, il n'y a plus de barrières et ils sont les premiers à être venus dans le quartier. Quelques rues plus loin, ces dames ont retrouvé leurs animaux sains et saufs après quatre jours d'angoisse. Leur maison est à la lisière de la forêt.