Un peu plus d'un mois après l'évasion de Mohamed Amra, la traque du fugitif se poursuit sans relâche. Ce reportage résume la personnalité et surtout la dangerosité de ce multirécidiviste.

C'est un fantôme, dont l'ombre obsède les policiers lancés à ses trousses. Depuis son évasion spectaculaire au cours d'un transfert pénitentiaire, attaqué par un commando armé le 14 mai dernier, coûtant la vie à deux agents, la traque de Mohamed Amra se poursuit sans relâche. Aujourd'hui considéré comme l'ennemi public numéro un, son profil apparaît de plus en plus comme celui d'un délinquant ultra-violent à la tête d'un réseau de petites mains obéissantes, terrorisant tous ceux croisés sur son chemin.

Grâce à un discret micro, installé dans sa cellule, les enquêteurs ont pu se replonger dans les dizaines d'heures de conversation que celui qui est se fait surnommer "La Mouche" avait encore ces derniers mois en prison.

Un travail d'enquête titanesque

Son incarcération ne l'a pas empêché une seconde de piloter son trafic de drogue à distance, d'extorquer d'autres dealers ou encore d'organiser des enlèvements. Les investigations menées sont titanesques : en étudiant une par une les antennes-relais de la région, les enquêteurs ont mis la main sur une quantité astronomique de numéros de téléphones, environ 70 millions, selon les informations. Un record.

Chaque numéro peut mener la police judiciaire sur une nouvelle piste. Le commando sait d'ailleurs pertinemment que les autorités le pourchassent continuellement. Les policiers sont pour leur part persuadés que le temps joue en leur faveur. "Après un mois de cavale, ils sont sûrement épuisés, paranoïaques et surtout en manque d'argent et de plaques", nous glisse un enquêteur. Mohamed Amra et ses complices restent pour l'heure introuvables. S'ils sont rattrapés et traduits devant la justice, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité.