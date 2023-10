Évasion de Rédoine Faïd en 2018 : le braqueur multirécidiviste condamné à 14 ans de prison

Brahim Faïd, 63 ans, qui se trouvait au parloir avec son frère Rédoine au moment de l'évasion, a juré pendant ce procès de sept semaines qu'il n'avait pas été mis au courant du projet. Les avocats généraux l'ont cru et demandé son acquittement. Mais pas la cour, qui l'a condamné à un an de prison avec sursis. Trois neveux du braqueur, jugés pour avoir aidé leur oncle pendant l'évasion ou sa cavale de trois mois, ont eux été condamnés à des peines de 2, 6 et 8 ans de prison.

Seul point d'accord entre l'accusation et la cour, le cas d'Alima A., la "logeuse" et amie d'un des neveux, chez qui le braqueur s'est imposé à la fin de sa cavale. La cour a décidé de lui faire bénéficier de l'irresponsabilité pénale et retenu la "contrainte morale". Elle a été acquittée. Autre "acquittement" surprise de ce verdict, celui de tous les accusés concernés, Rédoine Faïd compris, par le "détournement de l'aéronef". Il ne pouvait pas être caractérisé car il n'y avait que le pilote à bord, et pas de passagers, a indiqué la présidente.