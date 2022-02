EXCLUSIF - Le témoignage des parents d'Éléonore, victime d'un féminicide en début d'année

Le compagnon, militaire également, mais d'un régiment distinct, avait interdiction de rentrer en contact avec elle. Pourtant, le jour du meurtre, lui et Éléonore résidaient depuis plusieurs jours dans un village près de Saumur, au domicile du frère du militaire, qui était aussi présent au moment des faits. Selon le communiqué de la procureure, "après une consommation importante d'alcool, le mis en cause est brusquement devenu agressif et violent à l'égard de son frère et de la victime".

Le corps de la jeune femme a été retrouvé sur le palier du petit immeuble, dans les parties communes. "Il l'a tirée par les cheveux pour la sortir de l'appartement, il l'a poignardée comme un sauvage. Au visage, dans le cou, dans le dos...", décrit avec émotion Francis Places, qui s'indigne des mesures insuffisantes prises par la justice pour protéger sa fille.