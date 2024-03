Exclusif : Sky, la messagerie secrète des trafiquants

DOCUMENT – C'était la messagerie cryptée du crime organisé. Sky était réputée inviolable. Les enquêteurs sont pourtant parvenus à cracker l'application. Depuis, les coups de filet s'enchaînent dans le monde entier.

Qui tire sur qui ? Pourquoi ? Les policiers savent qu'il s'agit de règlements de compte. Ils ont des hypothèses. Mais pendant un an, ils sont dans le brouillard. Ils vont réussir à mettre des noms sur les auteurs des fusillades, en comprendre les raisons grâce à une enquête hors norme et une prouesse technologique, le déchiffrage d'une messagerie cryptée, encore plus sécurisée que WhatsApp, Telegram ou Signal, utilisés par les dealers. C'est un système prisé par les mafias du monde entier que les policiers ont réussi à cracker.

L'histoire commence fin 2016 en Belgique, sur le port d'Anvers, la principale porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Lors de plusieurs opérations anti-drogue, les policiers belges saisissent des téléphones curieusement équipés d'une unique application, Sky ECC, jusqu'alors inconnue et dont les messages sont indéchiffrables.

Sky est une société basée à Vancouver, au Canada. En principe, elle s'adresse à des opposants politiques ou des journalistes. Elle vante la confidentialité à ses clients. D'après l'enquête policière, des téléphones Sky se revendraient sous le manteau, avec pour premier client le crime organisé, ce que nous confirme un narcotrafiquant que nous avons rencontré.

