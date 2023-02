EXCLUSIF - Chloé, 24 ans, laissée pour morte par son ex : "Elle doit tout réapprendre comme une enfant", témoigne sa mère

Selon Alexandra Fraudeau, Chloé ne se souvient de rien. Elle a oublié ce 13 décembre 2022. La première agression verbale d'abord, par son ex-concubin, devant chez elle. Quand la police municipale est passée, Chloé a demandé de l'aide. Sa mère était à deux heures de route de là quand c'est arrivé. Au téléphone avec sa fille, Alexandra Fraudeau a demandé, elle aussi, de l'aide au policier, à l'autre bout du fil. "C'est pas une femme qui demande secours et de l'aide. Ce sont deux femmes qui demandent secours et de l'aide. Et on n'a pas été entendues et écoutées", s'agace-t-elle.

Car Alexandra Fraudeau connaissait "un peu l'histoire" entre Chloé et son ex-concubin. "Ça me prenait les tripes, je savais que ma fille était en danger. Vous savez qu'il va se passer quelque chose de grave. Vous êtes à deux heures (de là, NDLR). Vous êtes dans l'incapacité de faire quelque chose, à part de l'orienter", confie la maman.