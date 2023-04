VIDÉO - Exercice grandeur nature : quand les pompiers sauvent les œuvres du château de Chantilly

Comment le conservateur choisit les œuvres à sauver en priorité ? "Un critère historique, un critère d'histoire de l'art, un critère de valeur d'assurance, car les œuvres les plus précieuses sont souvent les plus coûteuses", nous explique Mathieu Deldicque. À Chantilly, ce sont des tableaux de Raphaël, d'Ingres ou de Poussin, mais aussi des manuscrits du Moyen Âge. Autant de pièces irremplaçables que les pompiers doivent apprendre à manipuler avec la plus grande précaution.