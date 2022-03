Explosion à Saint-Laurent-de-la-Salanque : la difficile reconstruction des victimes

"On a entendu deux détonations, on a senti le lit se surélever. Quand on s'est réveillé, il y avait de la fumée dans tout l'appartement. J'ai appelé ma fille, elle se tenait au sol, allongée. En dessous, on voyait les flammes de l'épicerie. Elle serait tombée, elle serait morte brûlée vive devant moi", raconte Celta.