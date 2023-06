VIDÉO - Immeuble effondré à Paris : une centaine d'habitants doivent être relogés

Après une longue nuit d'attente, des étudiants ont enfin pu accéder à leurs logements jeudi. Évacués mercredi après l'explosion, ils sont partis de chez eux sans même avoir eu le temps de prendre une veste. "J'ai toujours le même short et le même t-shirt, je commence à avoir un peu froid dehors... Moi je pensais que j'allais revenir dans 10 minutes. J'ai juste mis des chaussures et je suis parti comme ça." Toute la rue est bloquée depuis mercredi soir. Pour rejoindre son école de musique, située juste en face l'immeuble effondré, le directeur a dû se faire escorter par les secours. "J'ai pu constater les dégâts partout et prendre des objets de première nécessité", relate-t-il