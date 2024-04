VIDÉO - Explosion des vols dans les fermes : "Ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font"

Plus de 6000 vols ont été signalés dans des fermes l’an dernier. Un phénomène en pleine expansion, qui inquiète les agriculteurs et mobilise les gendarmes. Reportage de TF1 dans le Bas-Rhin.

Dans les exploitations de France, alors que la saison des semis commence et que certains ont plusieurs centaines d’hectares à traiter, les agriculteurs comptent plus que jamais sur leurs GPS. Mais chez les Peter, à Baldenheim (Bas-Rhin), il faudra faire sans. L’écran et les antennes de leurs tracteurs ont été dérobés il y a quelques jours. "Ils ont coupé tous les faisceaux et démonté l’installation. La facture, avec les réparations, s’élève à 18.000 euros", indique Serge Peter à TF1, dans le reportage du JT en tête de cet article. Plus de 6000 vols du même ordre ont été signalés dans des fermes l’an dernier.

"Ce sont des professionnels, ils savent ce qu’ils font, il faut s’y connaître pour tout démonter", assure Anthony Peter, qui n’ignore pas qu’à quelques kilomètres de là, une autre exploitation, celle de Jérémy Schuwer à Bildenheim, a vécu pareille mésaventure durant la même nuit. Un préjudice, cette fois, estimé à 40.000 euros. "Certainement que maintenant, nos compagnies d’assurance vont augmenter nos cotisations en nous demandant d’assurer ces équipements électroniques à part, vu que les vols deviennent de plus en plus fréquents, s’inquiète l’agriculteur qui s’est, en outre, fait siphonner des centaines de litres de gazole ces derniers mois. On se sent impuissant et quand on rentre le soir, on n’est plus jamais tranquille."

Les victimes ont déposé plainte à la gendarmerie, qui a lancé un appel à la vigilance sur les réseaux sociaux, en rappelant les principes de base de la prévention (voir ci-dessus), et renforcé les patrouilles, de jour comme de nuit. "Sur la région Grand-Est, on recense une trentaine de faits dans des exploitations depuis le début de l’année", dévoile Andrée Ntore-Bikene, capitaine du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. Dans le secteur, 200 kilos de tomates ont aussi été volées l’été dernier, alors qu’en décembre, dans l’Ain, un camion rempli de volailles avait été dérobé selon France 3… À l'avenir, les caméras vont se multiplier dans toutes les fermes du pays. Et chaque passage de véhicule aux alentours devenir suspect.