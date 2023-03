VIDÉO - "Il y a le gaz, j'ai pas peur de cramer" : le récit du guet-apens qui a blessé 7 gendarmes dans l'Allier

"Les premières investigations laissent confirmer la thèse d'un geste suicidaire avec une volonté de tuer des gendarmes en simultané. En effet, le mercredi 15 mars, l'auteur des faits avait contacté l'un de ses amis pour lui indiquer, je cite, 'qu'il allait finir en prison avant la fin de la semaine'", explique le procureur. Le magistrat retrace ensuite la dérive et la préméditation du forcené.

Christophe Belon ne supportait plus l'éloignement de son fils de quinze ans. Il a d'ailleurs choisi l'anniversaire de ce dernier, mercredi, pour son geste désespéré. Dans des échanges précédents et des vidéos postées à l'avance sur les réseaux sociaux, il affirme que la justice doit "payer", "passer à la casserole", ajoutant : "vous pouvez venir à la maison, vous verrez bien". Sur l'une des vidéos, il est possible d'apercevoir des jerricanes, une bombonne de gaz, et de la tuyauterie. La menace est donc réelle. "J'ai mis 40 litres d'essence là pour vous, qui vous attend, il y a le gaz, j'ai pas peur de cramer, mais vous allez cramer aussi", a-t-il affirmé.