Des immeubles d'habitation et un commerce dont il ne reste presque plus rien. Une violente explosion a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi vers 1h30, dans une épicerie au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales). L'incendie, provoqué par l'explosion, a ravagé une quinzaine d'habitations au-dessus du commerce et dans les bâtiments autour.

Le bilan humain de ce drame est extrêmement lourd avec au moins sept morts à déplorer, dont deux jeunes enfants. Plusieurs personnes ont été blessées et au moins une personne est portée disparue.

Sur les trois immeubles touchés par l'incendie, deux ont pour l'heure été inspectés. Le troisième, rendu instable par les dégâts causés par les flammes, est en cours de sécurisation afin de permettre aux secours d'y accéder.