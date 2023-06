Immeuble effondré à Paris : une cinquantaine de victimes, dont six en urgence absolue

En fin de soirée mercredi, quelques heures après l'incident, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était rendu sur place et avait annoncé au moins quatre blessés graves et 33 blessés plus légèrement atteints. Deux personnes étaient alors portées disparues, avant que l'une d'entre elles soit retrouvée. "Parmi les deux personnes qui étaient recherchées sous les décombres, l'une s'est avérée avoir déjà été prise en charge à l'hôpital" et "les recherches se poursuivent pour la seconde", précise le parquet de Paris.