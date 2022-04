Explosion Saint-Laurent-de-la-Salanque : 3 personnes en garde à vue

Et si ces murs calcinés avaient enfin parlé et livré la clé de l'énigme ? Presque deux mois après l'explosion qui a ravagé trois immeubles et tué huit personnes, les enquêteurs semblent avancer vers la piste criminelle. Depuis ce matin, trois hommes sont en garde à vue face aux gendarmes. Ils ont été interpellés pour les faits de destruction volontaire.